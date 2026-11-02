Atlantic: Трамп начал искать виновных в затяжной войне с Ираном
Президент США Дональд Трамп ищет «козла отпущения», на которого можно было бы переложить вину за затягивание войны в Иране, сообщает The Atlantic со ссылкой на источники. По их словам, господин Трамп сосредоточился на тех, кто «говорил ему, что война будет быстрой и решительной».
По данным издания, американский президент интересовался у своих союзников оценкой работы главы Пентагона Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна. Они оба были ключевыми советниками Дональда Трампа по вопросам войны и изначально «были оптимистично настроены относительно ее перспектив».
The Atlantic отмечает, что господин Хегсет не пользуется популярностью в Белом доме. Приближенные к президенту люди предположили, что министр докладывает о ходе войны «в радужных тонах», чтобы угодить Дональду Трампу. «Хегсет умеет говорить президенту то, что он хочет услышать»,— пояснил один из неназванных внешних советников. При этом представитель Пентагона заверил, что глава ведомства «всегда предоставляет президенту и высшему руководству Белого дома полную оперативную картину», назвав предположения об обратном «совершенно неверными».
На прошлой неделе Пит Хегсет и Дэн Кейн представили Дональду Трампу варианты действий, призванные «создать условия для объявления победы в войне». Теперь американский президент должен решить, способны ли эти варианты и советники, которые их представили, «привести к лучшему результату», уточняет The Atlantic.
Глава Пентагона — один из главных идеологов и защитников решения о войне с Ираном, которая крайне непопулярна в США (около двух третей американцев ее не поддерживают). Иран в конце сентября предложил США семидневный план по возобновлению судоходства в Ормузском проливе и перезапуску более широких переговоров. Президент США Дональд Трамп план отверг.