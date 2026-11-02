Atlantic: Трамп начал искать виновных в затяжной войне с Ираном

The Atlantic отмечает, что господин Хегсет не пользуется популярностью в Белом доме. Приближенные к президенту люди предположили, что министр докладывает о ходе войны «в радужных тонах», чтобы угодить Дональду Трампу. «Хегсет умеет говорить президенту то, что он хочет услышать»,— пояснил один из неназванных внешних советников. При этом представитель Пентагона заверил, что глава ведомства «всегда предоставляет президенту и высшему руководству Белого дома полную оперативную картину», назвав предположения об обратном «совершенно неверными».