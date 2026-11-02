В Польше 3 ноября начнут процедуру лишения иммунитета главы КТ Свенчковского

Запрос подготовил генпрокурор и министр юстиции Вальдемар Журек. Он просит снять с главы суда иммунитет, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. По словам представителя КТ, господин Журек передал «представление на 224 страницах вместе с 50 томами уголовного дела... за превышение полномочий и недопуск судей к работе».