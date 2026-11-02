В Польше 3 ноября начнут процедуру лишения иммунитета главы КТ Свенчковского
Конституционный трибунал (КТ) Польши 3 ноября начнет процедуру лишения судейского иммунитета отстраненного председателя Богдана Свенчковского. На общем собрании судьи по жребию сформируют дисциплинарный суд по его делу, сообщил «РИА Новости» представитель инстанции. По его словам, только такой состав, выбранный среди действующих судей, вправе рассмотреть запрос прокуратуры.
Запрос подготовил генпрокурор и министр юстиции Вальдемар Журек. Он просит снять с главы суда иммунитет, чтобы привлечь его к уголовной ответственности. По словам представителя КТ, господин Журек передал «представление на 224 страницах вместе с 50 томами уголовного дела... за превышение полномочий и недопуск судей к работе».
Власти во главе с премьером Дональдом Туском пытаются отстранить Богдана Свенчковского и вице-председателя КТ Бартломея Соханьского. Министр юстиции добивается снятия неприкосновенности с обоих из-за якобы препятствования правосудию. 30 октября на сайте суда сообщили о приостановке их полномочий. У здания инстанции прошли акции протеста. Президент Польши Кароль Навроцкий срочно вернулся в страну для урегулирования кризиса.