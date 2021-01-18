Навальный формально не арестован, а задержан

Оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен в реестр «иностранных агентов») Алексей Навальный формально находится в статусе задержанного, а не арестованного, следует из текста решения Химкинского горсуда. Его опубликовал директор ФБК Иван Жданов в Facebook. В документе говорится, что срок задержания политика решено «продлить до 30 суток, то есть до 15 февраля».

Судья продлила срок задержания политика на основании ст. 46 УИК, а также ст. 396, 397 и 399 УПК. В этих нормах ничего не говорится о задержании условно осужденного в связи с уклонением от наказания. Статья УИК регулирует ответственность осужденного к исправительным работам. Статьи УПК касаются иных вопросов исполнения приговора.

«Все эти статьи находятся в открытом доступе, и каждый может убедиться, что в них нет права ни заключать условно осужденного под стражу (как просила полиция), ни продлять срок задержания, как это сделал суд»,— написал господин Жданов.

«До сих пор нет подтверждения, что Навального поместили в Матросскую тишину. Но вероятнее всего туда»,— добавил директор ФБК.

Напомним, оппозиционера Алексея Навального отправили под стражу до 15 февраля. Решение было принято меньше чем через сутки после его возвращения из Германии, где политик проходил реабилитацию после предполагаемого отравления. Суд прошел в актовом зале химкинского отделения полиции, что адвокаты считают нарушением законодательства. Предположитель, после заседания господина Навального увезли в СИЗО «Матросская Тишина». Cуд по требованию ФСИН заменить господину Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный перенесен с 29 января на 2 февраля.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Алексей Навальный арестован на выезде».