Генпрокуратура: ФРГ скрывает обстоятельства произошедшего с Навальным

Генпрокуратура России считает формальными ответы Германии на запросы о правовой помощи по ситуации с госпитализацией оппозиционера Алексея Навального.

«ФРГ подошла к исполнению российских запросов формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением. В этом усматривается прямое намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства произошедшего с целью продолжения голословных обвинений в адрес российской стороны»,— говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генпрокуратуры.

«В российских запросах были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них, исходя из содержания материалов, фактически исполнены только два: проведены опросы Навального и его жены. Они малоинформативны и не содержат ответов на поставленные вопросы»,— сообщили в Генпрокуратуре. Ведомство заявляет, что не были удовлетворены просьбы о допросе лечащих врачей Алексея Навального, отказано в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз, токсикологических и иных лабораторных исследований. Также Германия отказала в предоставлении биоматериалов политика для сравнительных исследований и опросе сотрудницы ФБК Марии Певчих.

В Генпрокуратуре заявили, что германская сторона не предоставила «никаких конкретных заключений по итогам экспертиз», согласно которым Алексей Навальный был отравлен нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок». «В том числе не сообщила сведения об экспертах, проводивших исследование, отказала в их опросе»,— добавили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии у России оснований возбуждать уголовное дело из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. По его словам, Россия до сих пор не получила от Германии никаких вещественных доказательств отравления политика. Накануне господин Навальный вернулся в Москву из Берлина, его задержали на паспортном контроле.

ФСИН заявляла, что задержание связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». 18 января суд, заседание которого прошло в отделении полиции, арестовал господина Навального на 30 суток. Глава региональных штабов господина Навального Леонид Волков объявил о намерениях организовать 23 января митинги по всей стране.

Подробности — в материале “Ъ” «Алексей Навальный арестован на выезде».