Суд арестовал Навального на 30 суток

Химкинский городской суд по иску ФСИН арестовал оппозиционера Алексея Навального на 30 суток, до 15 февраля. Выездное заседание суда прошло во 2-м отделе управления МВД по Химкам. Туда господина Навального доставили 17 января после задержания в Шереметьево.

Представитель МВД заявила о многократных нарушениях условий испытательного срока и попросила арестовать Алексея Навального на 30 суток. Судья Елена Морозова удовлетворила это прошение.

Чем известна судья Елена Морозова Читать далее

Защита политика в ходе заседания заявила отвод судье. Суд отказал в отводе, так как он «надуман и необоснован». Сам господин Навальный рассказал, что его вывели из камеры на встречу с адвокатами, но привели на заседание Химкинского суда, где рассматривался вопрос о взятии его под стражу. Он считает проведение заседания в отделе полиции «беззаконием в наивысшей степени». МВД объяснило необходимость выездного заседания тем, что у оппозиционера не было актуального результата теста на коронавирус. При этом помощник председателя Химкинского городского суда заявил, что провести заседание в отделе полиции решили для того, чтобы «присутствовали журналисты».

К отделению полиции пришли около 200 человек. Многие из них скандировали «Свободу!» и «Отпускай!», а после оглашения решения суда — «Позор!».

«Леша, когда тебя отравили, я написала, что мы со всем справлялись, справимся и с этим. И теперь я могу сказать то же самое, и возможно, ты даже успеешь это прочитать, в отличие от прошлого раза: нет вещи, с которой бы мы не справились. Все обязательно будет хорошо!»,— написала жена Алексея Навального Юлия в Instagram.

После оглашения вердикта господин Навальный опубликовал на YouTube обращение, записанное отрывками из отделения полиции. В нем он призвал людей не бояться выходить на улицы. По словам господина Навального, уличные протесты — «это та вещь, политический фактор которой нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный, это суть политики». Глава региональных штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков объявил, что штабы планируют организовать 23 января митинги по всей стране.

Сотрудники ФСИН 17 января задержали Алексея Навального на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации после предполагаемого отравления. ФСИН заявила, что оппозиционер с 29 декабря находится в розыске «за многократное нарушение испытательного срока» по делу о хищениях в компании «Ив Роше». Суд о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный назначен на 29 января.

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».