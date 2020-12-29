Сергия взяли в мирском порядке

В ночь на 29 декабря силовики штурмовали Среднеуральский женский монастырь, которым, несмотря на отлучение от церкви, продолжает руководить экс-схимонах Сергий (Николай Романов). Приезд силовиков стал итогом почти десятимесячного противостояния Сергия и РПЦ. Ему предъявили обвинение в склонении к суициду несовершеннолетних. Причиной стала проповедь, в ходе которой Сергий рассказывал о самопожертвовании и спрашивал прихожан, готовы ли они отдать жизнь за Россию. Сергий был конвоирован в Москву. Во вторник Басманный суд столицы рассмотрит вопрос о мере пресечения. Свою вину он не признает.

О том, что в монастырь едет «спецгруппа силовиков из Москвы», Сергий и его сторонники узнали еще в минувшее воскресенье. В понедельник прихожане взяли под круглосуточную охрану весь периметр монастыря.

«Дело в том, что у отца Сергия есть духовные чада во всех силовых структурах, армии, флоте и среди чиновников всех министерств. Поэтому информацию мы получаем, информация, что они едут ради ареста, у нас тоже была»,— рассказал собеседник “Ъ” в окружении экс-схимонаха.

По его словам, сторонники знали, что сейчас силовики активно проверяют информацию о возможных актах суицида на территории монастыря. «Например, летом был вброс, что в обители кто-то совершил или готовится совершить самосожжение»,— пояснил собеседник. Кроме того, стало известно, что заявление в прокуратуру с просьбой проверить проповеди Сергия на предмет нарушения закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (436-ФЗ), в начале декабря подал детский омбудсмен Игорь Мороков.

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Весь понедельник в монастыре находились адвокаты Сергия. Как только они уехали, в обитель приехали автобусы с силовиками. Штурм монастыря начался около часа ночи по местному времени.

«Мы достаточно быстро вернулись, но на территорию монастыря нас уже не пускали,— рассказала “Ъ” адвокат Светлана Герасимова.— По периметру стоял некий спецотряд. Был выломан шлагбаум на дороге, ведущей к монастырю. На наши просьбы показать документы, на основании которых проводятся мероприятия, нам отказывали. От тех, кто был внутри, мы знали, что следователи изолировали Сергия и начали обыски».

Прихожане рассказывали, что представители силовых структур в ряде зданий разбили окна, повредили иное имущество, но к присутствовавшим там людям силу не применяли. Впрочем, одну монахиню все же увезли на скорой.

О том, что Сергия увезли на допрос в здание управления СКР по Свердловской области в Екатеринбурге, адвокат узнала примерно через полтора часа. Уже прибыв в СКР, госпожа Герасимова узнала, что ее подзащитному инкриминируют ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица).

В основу дела легла запись проповеди, размещенной на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря под заголовком «За веру Христа мы на смерть стоим». Во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской. Ее Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. После чего Сергий спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей.

Бывший схимонах Сергий Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Благословляю тебя умереть за Россию. Умрешь?» — спрашивал, например, судя по записям проповеди, Сергий. «Конечно»,— отвечала одна из последовательниц. «Поднимите руки, кто хочет пойти на крест для России»,— вопрошал схимонах, и присутствующие поднимали руки. Подобные фрагменты и привели к расследованию.

«Речь шла не о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме»,— пояснял “Ъ” Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря.

В СКР Светлана Герасимова несколько часов ждала рассмотрения своего ходатайства, чтобы пообщаться с подзащитным наедине. «Это его право по закону. Однако этого ему не позволили сделать»,— сказала она. Сам Сергий отказывался без беседы с адвокатом отвечать на вопросы следователей. В результате ему предъявили обвинение и конвоировали во вторник утром в Москву, поскольку следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел СКР. Меру пресечения для Сергия изберет Басманный райсуд Москвы. Следствие обратилось с ходатайством о заключении под стражу.

Между тем следственные мероприятия на территории монастыря продолжились и днем во вторник.

В управлениях СКР и МВД региона от комментариев отказались. Разобраться в ситуации в монастырь поехали омбудсмен Татьяна Мерзлякова и детский омбудсмен Игорь Мороков. В монастырь также направляется руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко с сестрами милосердия. «В епархии обеспокоены духовным и психическим состоянием людей, находящихся на территории захваченной обители. Насельницы пребывают в подавленном моральном состоянии. Им нужна духовная помощь» — так прокомментировали ситуацию в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Отметим, региональное управление СКР расследует еще одно дело, связанное с монастырем. По заявлению екатеринбургской епархии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 148 УК РФ (нарушение права на вероисповедание) и ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). Поводом послужило то, что представителей епархии не допустили на территорию монастыря для инвентаризации имущества. Сергий в этом деле фигурирует в качестве свидетеля.

Защита Сергия ранее неоднократно связывала уголовные дела с внутрицерковным конфликтом, который произошел на фоне пандемии. Сергий критиковал федеральные власти и руководство РПЦ за закрытие храмов во время режима самоизоляции. Он был оштрафован судом за фейки про коронавирус и экстремизм в своей проповеди, размещенной на YouTube. Позже он был лишен сана и отлучен от церкви.

«Мы не комментируем сути предъявленных бывшему схиигумену Романову уголовных обвинений,— заявил “Ъ” заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.— Он не является клириком, отлучен от Церкви. Вместе с тем, сожалеем, что его деятельность, отказ прислушиваться к призывам епархии привели к силовому сценарию. Надеемся, что действия епархии приведут к восстановлению канонического порядка на территории Среднеуральского женского монастыря, возвращению настоятельницы, нормализации жизни общины».

Схимонах Сергий не признает вину в предъявленных ему обвинениях.

«Ему вменяют в вину преступления по трем статьям УК РФ. Ни по одной из них он вину не признает. Пока я не видел материалов дела и не общался с Сергием подробно, но про непризнание вины могу сказать точно»,— сказал его адвокат Иван Миронов ТАСС.

Татьяна Дрогаева, Екатеринбург; Павел Коробов