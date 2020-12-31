Всеволода Могучева арестовали на пятнадцать суток

Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал Всеволода Могучева, представителя экс-схимонаха Сергия (Николая Романова), на пятнадцать суток по ч. 1, ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Как сообщил “Ъ-Урал” его адвокат Михаил Толмачев, это решение будет обжаловано. «Конечно, мой доверитель находится в подавленном состоянии. Из-за ареста он не сможет провести с семьей рождественские праздники»,— рассказал адвокат.

Ранее Ленинский райсуд арестовал Всеволода Могучева на пять суток, но Свердловский областной суд отменил решение райсуда и вернул его на новое рассмотрение.

Во время повторного заседания райсуда Всеволод Могучев лежал на полу, жаловался на плохое самочувствие и давление следствия, требующего дать показания на отца Сергия. Однако скорая помощь отказала ему в госпитализации.

Напомним, Всеволод Могучев был задержан 29 декабря. В тот же день силовики при штурме Среднеуральского женского монастыря задержали бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), которого конвоировали в Москву. Он арестован на два месяца по обвинениям по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство).

Николай Яблонский