Задержан бывший схимонах Сергий

Отлученный от церкви схимонах Сергий (Романов) задержан, сообщили его адвокаты “Ъ-Урал”. Его подозревают в склонении детей к самоубийству. Прихожане заявили о штурме территории Среднеуральского женского монастыря, где находился Сергий со своими сторонниками, десятками силовиков.

Бывшего схимонаха доставили на допрос в СКР по Свердловской области. Он проходит подозреваемым по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица, до четырех лет лишения свободы). «Предварительно, можно сказать, что следственные действия проходят с грубыми нарушениями УПК. Для проведения обысков ночью должны быть веские основания, а нам про них не сообщили. Мы не знаем, почему его увезли и почему адвокатов к нему не допускают»,— сообщила “Ъ-Урал” адвокат Светлана Герасимова.

Предположительно поводом для задержания и допроса стала проповедь, где Сергий спрашивал у прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее. Запись проповеди была размещена в YouTube. «Речь не шла о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме»,— рассказал “Ъ-Урал” Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря. Ранее уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков просил проверить этот ролик на предмет призыва к самоубийствам.

Кто такой схиигумен Сергий Читать далее

Весной началось противостояние между Екатеринбургской епархией и Среднеуральским женским монастырем во главе с отцом Сергием. Он на публичных проповедях отрицал COVID-19, критиковал РПЦ и власти за закрытие храмов и предупреждал о массовом чипировании через вакцину. В результате отец Сергий сначала был лишен сана священника, а затем отлучен от церкви.

Ранее СКР по заявлению епархии возбудил два уголовных дела, связанных с инцидентами в монастыре, по ч. 3 ст. 148 УК РФ (нарушение права на вероисповедание) и ст. 330 УК РФ (самоуправство). Сергий по обеим статьям проходил в качестве свидетеля.

Подробнее о задержании бывшего схимонаха читайте в материале “Ъ” «Сергия взяли в мирском порядке».