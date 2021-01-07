Главные новости к утру 7 января

Сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, сорвав заседания Сената и Палаты представителей США. Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов в стране, протестующие не согласны с их результатами. Несколько человек пострадали, четверо погибли. В здании Капитолия и штабе республиканцев нашли бомбы, в штабе демократов — подозрительную посылку. Были мобилизованы Нацгвардия, спецназ ФБР и полиция. В Вашингтоне ввели комендантский час. На текущий момент Капитолий очищен от демонстрантов, дебаты возобновились.

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Системы противовоздушной обороны Сирии отразили атаки Израиля на объекты в южной части Дамаска. Ракетная атака велась с Голанских высот, заявили в сирийской армии. Атака произошла в 23:10 (22:10 по мск), сирийские военные ликвидировали большую часть израильских ракет.

Цена биткойна впервые превысила $37 тыс., в очередной раз обновив исторический максимум. На 7:00 мск криптовалюта все еще превышает эту отметку. Вчера биткойн впервые достиг $35 тыс. За прошедший год криптовалюта подорожала почти в пять раз.

Акции ключевых японских компаний также показали резкий рост на Токийской бирже. Главный японский биржевой индекс Nikkei достиг самого высокого уровня с 1990 года. Рост наблюдался последние несколько недель и усилился на фоне американских протестов.