Цена биткойна впервые превысила $37 тыс.

Стоимость биткойна в очередной раз обновила исторический максимум. Курс криптовалюты в пике достигал $37 тыс. По данным Coindesk, к 3:10 мск цена биткойна снизилась до $36,9 тыс.

Вчера, 6 января, криптовалюта впервые достигла $35 тыс. Рост биткойна ускорился в конце 2020 года. За год эта криптовалюта подорожала почти в пять раз. Аналитики JPMorgan прогнозируют ее рост до $146 тыс. на фоне вытеснения золота в качестве «альтернативной» валюты.

О колебаниях биткойна — в материале “Ъ” «Биткойн начал год с повышения».