Сирия обвинила Израиль в ракетных ударах по Дамаску

Системы противовоздушной обороны Сирии (ПВО) отражают атаки Израиля на объекты в южной части Дамаска, сообщило сирийское госагентство SANA. Сирийская армия утверждает, что ракетная атака велась с Голанских высот.

«Наши ПВО реагируют на израильскую атаку в южном регионе»,— передает SANA.

«Ровно в 23:10 (22:10 по мск) этого вечера израильский противник осуществил воздушную агрессию с помощью ракетных очередей со стороны оккупированных сирийских Голан по некоторым целям в южном регионе»,— приводит SANA сообщение сирийских военных. Они утверждают, что ликвидировали большую часть израильских ракет.

Ранее сообщалось, что в небе над Дамаском слышны взрывы.