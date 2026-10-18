Бывшего проректора МГТУ им. Баумана обвинили в мошенничестве

В апреле 2026 года Басманный суд Москвы возвращал дело в прокуратуру из-за противоречий в обвинительном заключении, связанных с описанием схемы хищения, суммой ущерба и определением потерпевших. Прокуратура обжаловала это решение, и Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в тот же районный суд в ином составе.