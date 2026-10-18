Бывшего проректора МГТУ им. Баумана обвинили в мошенничестве
Бывшему проректору МГТУ им. Н.Э. Баумана Олегу Шахвердову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий с тяжкими последствиями. Ему вменяют 11 эпизодов — по версии следствия, он вместе с двумя предполагаемыми сообщниками фиктивно устраивал людей на работу в университет и забирал себе начисленные им зарплаты, следует из материалов Мосгорсуда.
В апреле 2026 года Басманный суд Москвы возвращал дело в прокуратуру из-за противоречий в обвинительном заключении, связанных с описанием схемы хищения, суммой ущерба и определением потерпевших. Прокуратура обжаловала это решение, и Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение в тот же районный суд в ином составе.
Очередное заседание по делу запланировано на 29 октября 2026 года. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. На их имущество сохранен арест.