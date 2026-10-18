На нефтяном терминале в Санкт-Петербурге произошел пожар после атаки БПЛА

Санкт-Петербург был атакован беспилотниками, сообщил губернатор Александр Беглов. Произошли пожары на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах. Также случилось возгорание на территории Петербургского нефтяного терминала.