На нефтяном терминале в Санкт-Петербурге произошел пожар после атаки БПЛА
Санкт-Петербург был атакован беспилотниками, сообщил губернатор Александр Беглов. Произошли пожары на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах. Также случилось возгорание на территории Петербургского нефтяного терминала.
«Жертв нет. Возможны перебои мобильного интернета»,— написал господин Беглов в Telegram. В городе работает оперативный штаб, добавил глава города.
Губернатор Ленинградской области Александр Дроздов сообщил, что над регионом сбили 126 БПЛА. По его информации, обломки БПЛА влетели в многоквартирный дом во Всеволожске под Петербургом. Фиксируются перебои электроэнергии. О пострадавших не сообщалось.
Работа аэропорта Пулково была ограничена. Пассажиров и сотрудников в аэропорту укрыли в безопасных местах, сообщали в аэропорту.