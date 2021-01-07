Котировки акций японских компаний обновили рекорд 1990 года на фоне протестов в США

Акции ключевых японских компаний, торгующих на Токийской бирже, показали резкий рост 7 января на открытии торгов. Главный японский биржевой индекс Nikkei достиг самого высокого уровня с 1990 года. Подъем котировок произошел на фоне протестов в США у Капитолия.

Основной биржевой индекс Nikkei 225, включающий котировки акций 225 крупнейших компаний Японии, показывает рост до 27553,04 иен, что на 497,17 иен (1,8%) выше показателя закрытия торгов в среду, следует из данных сайта биржи. Этот уровень индекса стал самым высоким с 1990 года. Активный рост демонстрирует и индекс JPX-Nikkei 400, который учитывает капитализацию 400 компаний всех секций биржи. Индекс увеличился на 2,3% (387 иен) до показателя 16634,55 иен, также обновив максимум с момента начала расчета в 2014 году. Биржевой индекс TOPIX, который рассчитывается как средневзвешенная капитализации 538 японских компаний , вырос на 2,17% (39,1 иен) до 1835,05 иен.

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6 января были сорваны заседания Сената и Палаты представителей США из-за протестов в Вашингтоне. Сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. В этот день Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов в США. Президент призвал протестующих действовать мирно. Сейчас Капитолий освободили от демонстрантов, а дебаты по результатам выборов возобновились.