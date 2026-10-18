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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Происшествия

В деревне Низино под Петербургом после атаки БПЛА произошел пожар

Деревня Низино в Ленинградской области попала под удар беспилотников, сообщил глава региона Александр Дрозденко. Были повреждены четыре машины, которые стояли на парковке. Произошел пожар. О пострадавших не сообщается.
Деревня находится в Ломоносовском районе, который граничит с Санкт-Петербургом.
Всего над территорией Ленинградской области сбито 57 БПЛА, добавил господин Дрозденко. «Боевая работа продолжается»,— написал губернатор.