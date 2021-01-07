07 января, четверг
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Конгресс США возобновил дебаты по результатам выборов

Конгресс США после разгона протестующих вновь собрался в Капитолии для утверждения итогов президентских выборов. Сенат возобновил дебаты, NBC New York ведет прямую трансляцию в Twitter. Позже палата представителей также возобновила сертификацию голосования коллегии выборщиков.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что подтверждение Конгрессом победы избранного президента Джо Байдена на выборах покажет миру, что он не отступит. «Несмотря на позорные события сегодняшнего дня, мы все равно будем делать это, мы будем частью истории, которая покажет миру, из чего сделана Америка»,— отметила она (цитата по AP).

Дебаты по результатам президентских выборов ранее были прерваны из-за сторонников действующего президента Дональда Трампа, ворвавшихся в здание. После нескольких часов протестов Капитолий был очищен от демонстрантов. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о планах подтвердить победу избранного президента Джо Байдена сегодня вечером.


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