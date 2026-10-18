Дроны атаковали дата-центр VK в Ленинградской области
Беспилотники атаковали центр обработки данных компании VK, расположенный в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба холдинга. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме, добавили там.
Сегодня ночью над Ленинградской областью сбили 126 БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко сообщал о разрушениях и пожарах в нескольких населенных пунктах региона.
Был атакован и сам Санкт-Петербург — там произошел пожар на нефтяном терминале и на других гражданских объектах, сообщал губернатор Александр Беглов.