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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Происшествия

Дроны атаковали дата-центр VK в Ленинградской области

Беспилотники атаковали центр обработки данных компании VK, расположенный в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба холдинга. Сервисы VK доступны пользователям в обычном режиме, добавили там.
Сегодня ночью над Ленинградской областью сбили 126 БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко сообщал о разрушениях и пожарах в нескольких населенных пунктах региона.
Был атакован и сам Санкт-Петербург — там произошел пожар на нефтяном терминале и на других гражданских объектах, сообщал губернатор Александр Беглов.