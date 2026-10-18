Обломки БПЛА влетели в многоквартирный дом во Всеволожске под Петербургом
Обломки беспилотника упали на многоквартирный в городе Всеволожске Ленинградской области. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко в Telegram. Есть ли пострадавшие, он не уточнил.
Также обломки упали на частный дом в Кировске. Беспилотниками были задеты линии электропередач — в регионе «фиксируются короткие перебои электроэнергии».
Всего над областью ночью было сбито 95 беспилотников. На местах работают экстренные службы, отметил губернатор.