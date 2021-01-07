Трамп назвал причиной штурма Капитолия «отобранную у патриотов победу»

Действующий президент США Дональд Трамп объяснил беспорядки в Вашингтоне лишением патриотов страны «священной убедительной победы на выборах». Он повторно призвал протестующих разойтись по домам. Соцсеть Twitter вновь запретила ставить лайки и ретвитить сообщение президента из-за «риска насилия».

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«Вот вещи и события, которые происходят, когда священную убедительную победу на выборах так бесцеремонно и злобно отбирают у великих патриотов, с которыми долго обращались плохо и несправедливо. Идите домой с любовью и миром. Запомните этот день навсегда!» — написал господин Трамп.

Ранее президент опубликовал в социальных сетях видеообращение, где также сообщил о «краже» выборов, призвав протестующих идти по домам. Facebook и YouTube заблокировали видео господина Трампа. В Twitter оно все еще доступно с аналогичной пометкой о «риске насилия».

Ранее сторонники Дональда Трампа, требующие пересмотра итогов президентских выборов, прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне. На фоне протестов сенаторы прервали заседание. Палата представителей США также прервала заседание из-за протестов. На текущий момент Капитолий очищен от демонстрантов.