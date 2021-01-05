Конгрессмены попросили ФБР завести уголовное дело против Трампа

Американские конгрессмены Тед Лью и Кэтлин Райс (оба — от Демократической партии) попросили ФБР завести уголовное дело в отношении президента США Дональда Трампа. Поводом для расследования демократы считают обнародованный накануне разговор господина Трампа с госсекретарем штата Джорджия Брэдом Раффенспергером. В ходе беседы президент США требовал найти достаточное число голосов в свою поддержку. Как заявили конгрессмены, это доказывает, что Дональд Трамп хотел сфальсифицировать итоги президентских выборов.

Тед Лью и Кэтлин Райс направили письмо на имя главы ФБР Кристофера Рэя. В документе, выдержки из которого приводит NBC, конгрессмены написали, что «доказательства фальсификации выборов господином Трампом теперь на всеобщем обозрении». По мнению авторов письма, фактов, подтверждающих вину президента США, «более, чем достаточно».

«Мы считаем, что Дональд Трамп участвовал в подстрекательстве или сговоре с целью совершения ряда преступлений, связанных с выборами. Мы просим немедленно начать уголовное расследование в отношении президента»,— говорится в письме.

Конгрессмен Тед Лью подтвердил, что вместе с коллегой направил обращение главе ФБР. «Будучи в прошлом прокурорами, мы считаем, что Дональд Трамп совершил несколько преступлений во время телефонного звонка, в котором он угрожал Брэду Раффенспергеру, чтобы тот "нашел 11 780" голосов (в поддержку господина Трампа.— “Ъ”) или "пересчитал" (голоса.— “Ъ”). Сегодня мы направили в ФБР запрос о начале уголовного дела»,— написал политик в Twitter.

Как сообщает NBC, разговор Дональда Трампа с госсекретарем Джорджии продлился около часа. Во время разговора, как утверждает телеканал, господин Трамп «неоднократно подталкивал Раффенспергера изменить общее количество голосов», одновременно «засыпая его теориями заговора». В конце концов Дональд Трамп начал угрожать госсекретарю тем, что если он не выполнит пожелания президента, то может быть привлечен к уголовной ответственности.

«Жители Джорджии рассержены. Люди в стране разозлились. И нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что вы, ну, пересчитали (голоса.— “Ъ”). <…> Мне просто нужно найти еще 11 780 голосов… Потому что мы победили в штате»,— цитирует NBC господина Трампа. Как отмечает телеканал, госсекретарь Джорджии не соглашался на требования президента и в какой-то момент прямо заявил, что у Дональда Трампа «неверные данные» о количестве голосов.

Избранная вице-президентом США демократ Камала Харрис ранее заявила, что господин Трамп злоупотребил своими полномочиями и оказал давление на Брэда Раффенспергера. Сам Дональд Трамп публично обвинил госсекретаря Джорджии в том, что тот «не хочет или не способен ответить на вопросы» по якобы допущенным на выборах нарушениям. Господин Раффенспергер отверг все обвинения и сказал, что президент США лжет.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал демократ Джо Байден. Дональд Трамп не признает проигрыш и пытается оспорить результаты выборов в судах. Против признания его поражения намерены выступить и республиканцы. Завтра, 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить итоги выборов.

О последнем месяце Дональда Трампа на посту президента читайте в материале “Ъ” «И милость к деньгам призывал».