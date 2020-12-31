Трамп пытается «обеспечить честность выборов» в Висконсине через суд

Действующий президент США Дональд Трамп в среду вечером подал апелляцию в Верховный суд с просьбой объявить выборы в штате Висконсин «неконституционными». Господин Трамп пытается аннулировать результаты до заседания Конгресса США 6 января, когда будет утверждено голосование коллегии выборщиков, сообщает Fox News.

Представители Дональда Трампа заявили, что подача документа является попыткой «обеспечить честность выборов». Господин Трамп подал прошение в Верховный суд через несколько дней после того, как апелляционный суд подтвердил постановление суда низшей инстанции о том, что иски президента о мошенничестве были поданы слишком поздно и не имели под собой оснований.

«Президент Трамп продолжает бороться за американский народ и честность выборов. Мы должны восстановить целостность нашего процесса с помощью всех юридических и конституционно жизнеспособных механизмов»,— говорится в заявлении адвокатов действующего президента Руди Джулиани и Дженны Эллис. «Америка увидела масштабы коррупции на этих выборах и требует скорейшего урегулирования»,— сообщили они. Адвокаты Дональда Трампа подали ходатайство с просьбой к Верховному суду рассмотреть его дело в ускоренном порядке.

Действующий президент США намерен продолжить оспаривать результаты прошедших президентских выборов, об этом он сам заявил в интервью. Господин Трамп убежден, что выиграл гонку в штатах Джорджия, Мичиган и Пенсильвания вопреки решению Верховного суда, отклонившего иск Техаса о пересмотре результатов голосования в колеблющихся штатах.

Выборы в США прошли 3 ноября, официально итоги не объявлены. По подсчетам крупнейших СМИ, победу одержал демократ Джо Байден.

Подробнее об исках по итогам выборов — в публикации “Ъ” «Ни штата назад».