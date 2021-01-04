Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении полномочиями в разговоре с секретарем Джорджии

Избранная вице-президентом США демократ Камала Харрис считает, что президент Дональд Трамп злоупотребил своими полномочиями и оказал давление на секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера. Ранее газета The Washington Post опубликовала фрагменты телефонного разговора господина Трампа и господина Раффенспергера, в котором президент требовал найти достаточное число голосов в его поддержку и запугивал собеседника уголовной ответственностью.

«Вы все слышали этот записанный разговор? Это, определенно, было возгласом отчаяния. Но также это было откровенным злоупотреблением полномочиями со стороны президента Соединенных Штатов»,— сказала госпожа Харрис на митинге в Джорджии (цитата по CNN).

Ранее Дональд Трамп заявил, что господин Раффенспергер «не желает или не способен ответить на вопросы» по нарушениям на выборах. Брэд Раффенспергер в ответ обвинил господина Трампа во лжи о фальсификациях на выборах в штате. Господин Трамп считает, что победил в Джорджии, по официальным результатам лидером стал демократ Джо Байден. 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить итоги выборов.

Об успехах и неудачах Дональда Трампа в 2020 году — в материале “Ъ” «Подбитый сорок пятый».