Секретарь Джорджии назвал ложью слова Трампа о нарушениях на выборах в штате

Секретарь штата Джорджия республиканец Брэд Раффенспергер заявил, что президент Дональд Трамп лжет о фальсификациях на выборах в штате. Глава государства ранее заявил, что господин Раффенспергер «не желает или не способен ответить на вопросы» по нарушениям на выборах.

«При всем уважении, президент Трамп, то, что вы говорите,— это неправда. Правда еще раскроется»,— написал секретарь штата в Twitter.

Газета The Washington Post накануне опубликовала фрагменты телефонного разговора господина Трампа и господина Раффенспергера. Президент потребовал от секретаря Джорджии найти достаточное число голосов в его поддержку. Дональд Трамп при этом запугивал собеседника уголовной ответственностью.

3 ноября в США прошли выборы. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми победу одержал Джо Байден. Дональд Трамп не признает проигрыш и пытается оспорить результаты выборов в судах.

Об успехах и неудачах Дональда Трампа в 2020 году — в материале “Ъ” «Подбитый сорок пятый».