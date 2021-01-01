CNN: республиканцы могут опротестовать итоги выборов президента США

По крайней мере 140 республиканцев в Палате представителей проголосуют против итогов подсчета голосов выборщиков на выборах президента США, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Конгресс будет утверждать результаты 6 января.

Телеканал при этом отмечает, что у сторонников Дональда Трампа в Республиканской партии фактически нет шансов повлиять на результат — их несогласие лишь на несколько часов отсрочит утверждение Джо Байдена победителем выборов. В Палате представителей 435 членов, а также шесть делегатов без права голоса. Большинство у демократов — 222 места.

Выборы в США прошли 3 ноября. После объявления результатов Дональд Трамп заявил, что намерен оспорить их в суде.

Об исках по итогам выборов — в публикации “Ъ” «Ни штата назад».