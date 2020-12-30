Представителя экс-схимонаха Сергия Всеволода Могучева арестовали на пять суток

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал представителя экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева на пять суток. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Всеволод Могучев признан виновным по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению служебных обязанностей) и арестован на пять суток»,— сообщили в пресс-службе, уточнив, что представитель экс-схимонаха присутствовал в зале заседания.

Накануне Всеволода Могучева не был доставлен в суд для рассмотрения дела по существу. Его увезли на «скорой» в больницу. Что именно случилось с господином Могучевым, не уточняется.

Напомним, Всеволод Могучев был задержан при штурме Среднеуральского женского монастыря, также задержан был сам Николай Романов. Бывшего схимонаха конвоировали в Москву. Вчера Басманный райсуд Москвы арестовал Николая Романова на два месяца, которого обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство).