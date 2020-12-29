Бывшего схимонаха Сергия подозревают в склонении детей к самоубийству

Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), рассказала его адвокат Светлана Герасимова. Он был задержан и доставлен на допрос в СКР по Свердловской области после штурма монастыря в ночь на вторник.

«Я подала ходатайство, чтобы пообщаться с подзащитным наедине. Но следователи его еще не рассмотрели (ходатайство было подано около 3:00 местного времени). Мне не дают поговорить с подзащитным наедине. Только в присутствии охраны или при открытых дверях. Это нарушает права подозреваемого, поскольку он может имеет право на свидание с защитником до первого допроса», — рассказала “Ъ-Урал” адвокат Светлана Герасимова. Допрос не сможет состояться без беседы с защитником, добавила она. Адвокат также напомнила, что следственные действия на территории монастыря также проходили с нарушениями.

Предположительно, поводом для задержания и допроса стала проповедь, запись которой была размещена на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря под заголовком «За веру Христа мы на смерть стоим». Во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской. Ее Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. Во время проповеди Николай Романов также спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее. «Речь не шла о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме», — рассказал “Ъ-Урал” Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря.

Заявление в прокуратуру с просьбой проверить ролик на предмет призыва к самоубийствам подавал уполномоченный по правам ребенка по Свердловской области Игорь Мороков. Информацию об этом “Ъ-Урал” подтвердил сам господин Мороков. В ролике он усмотрел возможное нарушение закона о защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и развитию (436-ФЗ). Причиной стало то, что во время проповеди присутствовали дети.

Защита Николая Романова уверена, что все конфликты вокруг Среднеуральского женского монастыря связаны с разногласиями при проведении таинств во время пандемии. Как духовник Среднеуральского монастыря отец Сергий критиковал федеральные власти и руководство РПЦ за закрытие храмов во время режима самоизоляции. Он был оштрафован судом за фейки про коронавирус и экстремизм в своей проповеди, размещенной на YouTube. Позже он был лишен сана и отлучен от Церкви.

По заявлению епархии было возбуждено два уголовных дела, связанных с инцидентами в монастыре, по ч. 3 ст. 148 УК РФ («Нарушение права на вероисповедание») и ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). Кроме того, полиция возбудила административное дело в отношении монахини Касинии, которая помогала в семейном обучении детей, проживающих в монастыре.

Татьяна Дрогаева