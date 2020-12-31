Скорая помощь отказалась госпитализировать из суда представителя экс-схимонаха Сергия Всеволода Могучева

Ленинский райсуд Екатеринбурга не смог приступить к повторному рассмотрению вопроса об аресте представителя экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева. В зале суда Могучеву стало плохо, к нему приехала бригада скорой помощи. Сначала его положили на носилки и понесли в машину, но затем от госпитализации отказались. Адвокат Могучева Михаил Толмачев рассказал, что, по словам врачей, госпитализацию им запретил минздрав. Сейчас Могучев ждет вторую скорую помощь. На видео, распространенном его близкими, видно, что он лежит на полу, на его лице ссадины, он говорит: «Меня пытаются запугивать, я опасаюсь за свою жизнь и своих близких». По его словам, от него требуют дать показания на бывшего схимонаха Сергия.

Ранее Ленинский райсуд арестовал Всеволода Могучева на пять суток по ч. 1, ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Тогда он не присутствовал на заседании, так как его увезли на скорой в больницу. Свердловский областной суд отменил решение райсуда и вернул его на новое рассмотрение. Могучев был освобожден из спецприемника.

Напомним, Всеволод Могучев был задержан 29 декабря. В тот же день силовики при штурме Среднеуральского женского монастыря задержали бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), которого конвоировали в Москву. Он арестован на два месяца по обвинениям по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство).

Николай Яблонский