Свердловский облсуд отменил арест представителя экс-схимонаха Сергия Всеволода Могучева

Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда об аресте представителя экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда. Дело вернули в Ленинский райсуд для нового рассмотрения, подсудимый был освобожден из спецприемника.

Как рассказали “Ъ-Урал” в облсуде, апелляцию на решение Ленинского райсуда подала прокуратура Свердловской области. Причина пока не уточняется.

Ранее Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал Всеволода Могучева на пять суток по ч. 1, ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Господин Могучев не был доставлен в суд для рассмотрения дела по существу. Его увезли на «скорой» в больницу. Что именно случилось с господином Могучевым, не уточняется.

Напомним, Всеволод Могучев был задержан 29 декабря. В тот же день силовики при штурме Среднеуральского женского монастыря задержали Николая Романова. Бывшего схимонаха конвоировали в Москву. Вчера Басманный райсуд Москвы арестовал Николая Романова на два месяца, которого обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ (Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица), ч. 3 ст. 148 и ч. 1 ст. 330 УК РФ (Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство).

Михаил Мананников