Экс-схимонаха Сергия конвоируют в Москву для ареста

Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) конвоируют в Москву, рассказал представитель его защиты. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»). По словам представителя защиты, дело возбуждено и расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дела СКР России. Ожидается, что сегодня следователи выйдут с ходатайством об аресте.

Сергий был задержан минувшей ночью после штурма монастыря, в котором несколько часов продолжались обыски. В это время адвокатов не пускали на территорию монастыря. Самого бывшего схимонаха следователи вывезли на допрос в СКР по Свердловской области. Он отказался отвечать на вопросы следователей, поскольку ему не дали пообщаться с защитником наедине.

Отметим, что поводом для уголовного преследования стала проповедь, запись которой была размещена на YouTube-канале Всеволода Могучева 5 декабря под заголовком «За веру Христа мы на смерть стоим». Во время проповеди Сергий приводил в пример историю духовной дочери святого Серафима Саровского Елены Дивеевской. Ее Серафим Саровский благословил на смерть вместо ее брата Михаила Мантурова. Во время проповеди Николай Романов также спрашивал у нескольких прихожан, готовы ли они умереть за Россию, за детей, за будущее. «Речь не шла о самоубийстве, а о самопожертвовании ради людей, о патриотизме», — рассказал “Ъ-Урал” Дмитрий Савченко, представляющий интересы монастыря.

Проповедь силовики проверяли по заявлению уполномоченного по правам ребенка по Свердловской области Игоря Морокова.

Татьяна Дрогаева