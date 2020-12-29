Представителя экс-схимонаха Сергия Всеволода Могучева увезли из суда в больницу

Представителя экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева увезли из Ленинского суда в больницу, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

По данным суда, в Ленинский районный суд Екатеринбурга поступил материал по делу об административном правонарушении, возбужденном в отношении Всеволода Могучева сотрудниками ОВД по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно воспрепятствование исполнению служебных обязанностей). Напомним, минувшей ночи при штурме Среднеуральского женского монастыря был задержан сам Николай Романов.

«Всеволод Могучев не был доставлен в зал судебного заседания для рассмотрения дела по существу. Прибывшая бригада скорой помощи забрала его в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи»,— рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда. Что именно случилось с господином Могучевым не уточняется.