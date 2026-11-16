Энергосистему Запорожской области практически полностью восстановили

«Готовимся подать электричество по всей области. Летом противник применил новые дроны, по которым на тот момент не было достаточно эффективной системы противодействия. Более 90% из них сбивались, но даже единичные попадания уничтожали подстанции — выбито было практически 95% энергокомплекса»,— отметил губернатор. По словам Евгения Балицкого, за последние три месяца удалось практически с нуля воссоздать всю систему энергетики региона.