Энергосистему Запорожской области практически полностью восстановили
Энергетический комплекс Запорожской области, который был сильно поврежден в результате ударов ВСУ, сейчас практически полностью восстановлен. Об этом на прямой линии с жителями заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
«Готовимся подать электричество по всей области. Летом противник применил новые дроны, по которым на тот момент не было достаточно эффективной системы противодействия. Более 90% из них сбивались, но даже единичные попадания уничтожали подстанции — выбито было практически 95% энергокомплекса»,— отметил губернатор. По словам Евгения Балицкого, за последние три месяца удалось практически с нуля воссоздать всю систему энергетики региона.
Губернатор также сообщил, что на сегодняшний день область обеспечена теплом на 60%. Сейчас специалисты восстанавливают ряд газопроводов, обеспечивающих север области — Энергодар, Каменку-Днепровскую, Днепрорудное, Васильевку, Михайловку и другие населенные пункты.