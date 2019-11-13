Реактор Воронежской атомной станции теплоснабжения демонтирует «Волгаспецстрой»

Победителем тендера на право демонтировать реакторное отделение №2 Воронежской атомной станции теплоснабжения (ВАСТ) стало нижегородское ООО «Волгаспецстрой», следует из аукционной документации. Компания более чем в три раза снизила начальную цену аукциона. Максимально концерн «Росэнергоатом» готов был заплатить 29,1 млн руб., «Волгаспецстрой» предложил 9,1 млн руб.

Всего участвовали девять компаний из разных регионов страны. Комиссия не допустила до финального этапа липецкое ООО «Ликвидатор», воронежское ООО «СТК Фаворит», ставропольское ООО «Техно-диггер» и екатеринбургское ООО «Ремонтно-строительная группа». Заявки этих предприятий не соответствовали документации. В итоге с «Волгаспецстроем» конкурировали челябинское АО «Работы взрывные специальные» (предложило 23 млн руб.), липецкое ООО «Региональная утилизирующая служба Сошки» (23,8 млн руб.), санкт-петербургское ООО «Промдорстрой» (26,1 млн руб.) и московское АО «Концерн Титан-2», которое не стало снижать цену контракта.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Волгаспецстрой» зарегистрировано в Нижегородской области в феврале 2008 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 1,1 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 443,9 млн руб., чистая прибыль — 53,4 млн руб. Гендиректор и единственный владелец — Антон Ананьин.

Александр Прытков