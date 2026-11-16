«Первые туфли — из конфетных оберток»

В 1970-м он начал рисовать туфли для бренда Zapata, а три года спустя выкупил его бутик и открыл на его месте собственный магазин. Его клиентками были Бьянка Джаггер и принцесса Диана. Он работал с Джоном Гальяно и с Ивом Сен-Лораном. Когда его туфли надела главная героиня «Секса в большом городе», Blahnik окончательно стали культовыми. Детство на Гавайях будет фантазия.