«Первые туфли — из конфетных оберток»
Павел Шинский — о Manolo Blahnik
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«Место, где я рос, было раем», — вспоминал Маноло Бланик. Он родился на Гавайях, где его родители владели банановой плантацией. Экзотика была повсюду: дома жила ручная обезьянка, а по саду бегали синие золотые ящерицы. Для них Маноло Бланик придумал свои первые туфли — из конфетных оберток.
Отец хотел, чтобы сын стал юристом. Ну, Маноло считал это скукой смертной, поэтому в 23 года уехал в Париж изучать искусство, а затем перебрался в Лондон, увлекшись модой. Всерьез заняться обувью ему посоветовала главный редактор американского Vogue Диана Вриланд. Маноло с энтузиазмом последовал совету.
В 1970-м он начал рисовать туфли для бренда Zapata, а три года спустя выкупил его бутик и открыл на его месте собственный магазин. Его клиентками были Бьянка Джаггер и принцесса Диана. Он работал с Джоном Гальяно и с Ивом Сен-Лораном. Когда его туфли надела главная героиня «Секса в большом городе», Blahnik окончательно стали культовыми. Детство на Гавайях будет фантазия.