Названы условия сноса реактора Воронежской атомной станции теплоснабжения

Концерн «Росэнергоатом» опубликовал тендер на снос главного реакторного корпуса недостроенной Воронежской атомной станции теплоснабжения (ВАСТ). По условиям контракта, подрядчик должен до конца 2021 года демонтировать железобетонную оболочку реакторного корпуса, его купол и фундаментную плиту, а также снести корпус водоочистки и ремонтные мастерские.

Максимальная цена контракта составляет 1,47 млрд руб. Заявки на участие принимаются до 7 ноября, аукцион пройдет 6 декабря.

Напомним, «Росэнергоатом» намерен демонтировать после демонтажа ВАСТ в 2022-м продать оставшееся ее имущество и закрыть управляющий объектом филиал. Такое решение компания приняла после безуспешных попыток в течение 30 лет возобновить строительство объекта.

По мнению атомщиков, если бы ВАСТ заработала, жители Воронежа платили бы за поставку теплоэнергии треть нынешней цены. Ранее сообщалось, что снос может потребовать до 1 млрд руб., а от продажи имущества концерн рассчитывает выручить около 200–250 млн руб.

Подробнее о станции — в материале “Ъ-Черноземье” «ВАСТ тут постояла».

Сергей Калашников