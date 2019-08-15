ВАСТ тут постояла

Концерн «Росэнергоатом» намерен демонтировать расположенную на окраине облцентра Воронежскую атомную станцию теплоснабжения (ВАСТ) к 2021 году, а в 2022-м продать оставшееся имущество и закрыть управляющий объектом филиал. Такое решение компания приняла после безуспешных попыток в течение 30 лет возобновить строительство объекта. По мнению атомщиков, если бы ВАСТ заработала, жители Воронежа платили бы за поставку теплоэнергии треть нынешней цены. Снос может потребовать до 1 млрд руб., а от продажи имущества концерн рассчитывает выручить около 200–250 млн руб. Освобождающейся площадкой уже интересуются две организации, чьи производства расположены в непосредственной близости от объекта.

О намерении «Росэнергоатома» снести расположенную неподалеку от микрорайона Шилово ВАСТ стало известно в июле после появления на сайте госзакупок тендера на демонтаж реакторного отделения №2. Вчера воронежских журналистов пригласили в «прощальный» пресс-тур по станции, строительство которой было остановлено в 1990 году после общегородского референдума. На въезде к ВАСТ стоит будка сторожа, который, кажется, пропускает через шлагбаум любого, кто объяснит ему цель визита. Это неудивительно — некогда концерн владел большим количеством прилегающих непосредственно к зданию реактора объектов, однако почти всех их распродал. Порядка 38 собственников открыли тут различные производства. Сами объекты станции охраняются куда тщательней — и в трехэтажный корпус, и к окруженному забором с колючей проволокой реактору пускают только после сверки паспорта и бумажного пропуска.

К недостроенным зданиям — едва начатому второму реакторному отделению, куполу первого реактора и цехам спецводоочистки и химводоочистки — ведет утоптанная тропинка, а некоторые входы на объекты перекрыты только ограждающими красно-белыми лентами. Первое реакторное отделение закрыто на ключ. Внутри объект не освещается, но оборудование, в том числе стоящие отдельно реактор и страховочный корпус, в который должен погружаться реактор, можно разглядеть и без фонарей: сквозь перекрытия купола пробивается достаточно света. С крыши видно, как выглядел объект в начале строительства — второе реакторное отделение представляет собой утыканный арматурой бетонный круг.

Директор филиала концерна «Дирекция строящейся ВАСТ» Анатолий Сачков рассказал, что, когда было принято решение об остановке строительства, в отделение уже было смонтировано практически все оборудование. «После оборудование общепромышленного значения было продано, но осталось самое дорогостоящее, то, которое специально проектировалось для станции», — пояснил господин Сачков. Он также сообщил, что решение о прекращении строительства объекта «Росэнергоатом» принял в 2016 году после бесплодных попыток возобновить работы.

За все время обсуждалось не менее 15 вариантов использования, начиная от выпуска кабельной продукции и заканчивая медцентром по производству радиоизотопов. Самым реальным было завершение ВАСТ. Но все предложения концерна властям либо оставались без ответа, либо встречали отказ», — отметил Анатолий Сачков.

По его словам, предлагалось в том числе дополнительно обеспечить Шилово, в котором в перспективе может проживать около 100 тыс. человек, электроэнергией «до 50 МВт». Однако к моменту появления этого варианта власти «утверждали, что мощностей в Воронеже предостаточно, поэтому нецелесообразно завершать строительство». По подсчетам господина Сачкова, если бы проект был реализован, воронежцы платили бы за теплоэнергию треть цены, которая назначена за услугу сейчас. Мощностей ВАСТ хватило бы для обеспечения теплом всего города: два реактора совокупно вырабатывали бы порядка 860 МВт в час, но планировалась вторая очередь еще из двух реакторов. «Только в пиковые нагрузки, от -20°С, первая очередь обеспечивала бы меньше людей, около 200 тыс. человек», — пояснил Анатолий Сачков. «Но воронежцы приняли иное решение, хотя я считаю, что страхи ученых, депутатов и горожан по поводу аварий не были оправданны», — добавил он.

Присутствовавший на пресс-туре и выступавший против проекта ВАСТ общественник Владимир Брендин напомнил позицию властей в 90-х: «Не был решен вопрос с финансированием на модернизацию городских сетей. Нужны были огромные суммы, у мэрии их не было, а средств ей область не выделяла». «Город вообще не готовился к приему станции», — подтвердил Анатолий Сачков. Выступавший против ВАСТ доцент кафедры ядерной физики Воронежского госуниверситета Виктор Вахтель рассказал “Ъ-Черноземье” и о страхе за трубопровод, по которому должно было идти тепло. По словам ученого, время было неспокойное, а трубы располагались так, что «подорвать их как нечего делать»: «Не поставишь же каждые 100 м солдата». «Допустим, ученые тогда ошиблись, но теперь уже ничего изменить нельзя», — добавил господин Вахтель.

Как сообщил Анатолий Сачков, до конца нынешнего года должно быть разобрано второе реакторное отделение, а предположительно в апреле 2020-го выберут подрядчика, который демонтирует первый реактор и здание спецводоочистки. Цех химводоочистки планируется сохранить, так как «фактически это корпус с большими помещениями», который можно использовать по другому назначению. «Ориентировочная начальная цена контракта — 1 млрд руб., но в процессе торгов она может быть снижена в два-три раза», — уточнил господин Сачков. Здания предполагается разобрать до фундаментной плиты, на которой, согласно исследованиям атомщиков, «можно строить практически любые промышленные объекты».

После демонтажа в 2022 году имущество планируется продать единым комплексом, а филиал закрыть. «Здесь работают 28 человек, около половины, в том числе, видимо, я, уйдут на пенсию, остальных концерн готов направить на другие объекты, скорее всего, с изменением места жительства. На функционирование филиала в год требуется порядка 40 млн руб.», — рассказал господин Сачков. Земля под зданиями находится в федеральной собственности, покупатель после сделки должен арендовать или выкупить ее у Росимущества.

Как пояснил “Ъ-Черноземье” господин Сачков, активами уже заинтересовались две компании, работающие по соседству: ООО «Инновационные системы», которое производит ветрогенераторы, и ООО НПО «Атомхиммаш», выпускающее емкости. Телефоны «Атомхиммаша» вчера не отвечали. Гендиректор «Инновационных систем» Елена Тихонова подтвердила “Ъ-Черноземье” интерес к площадке: «Для обеспечения заказов нам потребуется построить несколько цехов, а на бывшей площадке ВАСТ мы уже работаем».

За имущество концерн может выручить около 200–250 млн руб. — в такую сумму оценивается балансовая стоимость объектов. Кроме того, по словам Анатолия Сачкова, в процессе демонтажа арматура будет переработана в металлолом, а бетон — во «вторичный щебень». «Доход от реализации этой продукции сопоставим с затратами, которые были вложены в строительство станции», — отметил господин Сачков. По его оценке, фактические затраты на ВАСТ составили 130 млн советских рублей.

Александр Прытков