В Париже проходит первая встреча Путина и Зеленского

В Париже президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский приступили к первым двусторонним переговорам. Ранее они общались только по телефону. Встреча господи Путина и Зеленского проходит после общих переговоров «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция), которые продолжались более двух часов.
По протоколу на встречу господ Путина и Зеленского отведено 45 минут, однако помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что разговор не ограничен временными рамками. Как сообщил офис президента Украины, четырехсторонние переговоры продолжатся после двусторонней встречи глав России и Украины. Далее планируются ужин и общая пресс-конференция.
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Как ранее заявляли в Киеве, на переговорах Владимир Зеленский будет настаивать на отказе от прямых переговоров с представителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Кроме того, украинский президент попытается определить новые точки разведения сторон в зоне конфликта в Донбассе, добиваться освобождения удерживаемых лиц и обсудить проведение местных выборов на неконтролируемых Киевом территориях.
В рамках встречи стороны также затронут проблему заключения нового контракта по газу. Как ранее сообщал помощник российского президента, в переговорах со стороны России наряду с остальными членами делегации будут участвовать министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. В киевскую делегацию входят министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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