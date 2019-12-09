Путин и Зеленский встретятся после саммита в «нормандском формате»

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится после саммита в «нормандском формате», рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Лидеры «нормандской четверки» (РФ, Украина, Франция, Германия) встретятся сегодня, 9 декабря, в Париже.

По словам господина Ушакова, первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского не будет ограничена по времени, и ее длительность будет зависеть от самих президентов. Главной темой встречи будет обсуждение минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

В состав российской делегации вошли: глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков, глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Как готовился саммит «нормандской четверки» Читать далее

Как узнал “Ъ”, Россия заняла жесткую позицию по поводу последовательности выполнения минских соглашений и пересматривать их не намерена. Как утверждают источники Bloomberg, в Европе опасаются, что из-за падения популярности Владимира Зеленского «окно для прекращения войны в Донбассе может закрыться».

Как встречались лидеры «нормандской четверки» Читать далее

Напомним, саммит «нормандской четверки» начнется в 16:00 по местному времени (18:00 мск). Перед четырехсторонней встречей президент России планирует провести переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

О подготовке к саммиту — в публикации “Ъ” «Война не уходит одна».