В состав делегации Украины на «нормандский саммит» вошли глава Минэнерго и директор «Нафтогаза»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель вошли в украинскую делегацию, которая прибудет в Париж на саммит лидеров «нормандской четверки» (РФ, Украина, Франция, Германия), заявил на брифинге замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он добавил, что при необходимости господа Витренко и Оржель примут участие «в обсуждении вопросов газа и других вопросов, которые их касаются», передает «Интерфакс».

Как готовился саммит «нормандской четверки» Читать далее

Саммит «нормандской четверки» начнется сегодня, 9 декабря, в 16:00 по местному времени (18:00 мск). Планируется, что после саммита состоится первая двухсторонняя встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. С российской стороны во встрече также могут принять участие глава Минэнерго РФ Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

О подготовке к саммиту — в публикации “Ъ” «Война не уходит одна».