Как встречались лидеры «нормандской четверки»

6 июня 2014 года главы России, Германии, Франции и Украины впервые встретились в французском Шато-де-Бенувиль во время празднования 70-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Инициатором встречи стал президент Франции Франсуа Олланд. Переговоры продлились около 15 минут. Стороны обсудили конфликт в Донбассе и возможность скорейшего прекращения боев.

17 октября 2014 года, на следующей встрече лидеров «нормандской четверки» в Милане, обсуждался закон об особом статусе Донбасса. Затем президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели 45-минутную закрытую двустороннюю встречу.

11–12 февраля 2015 года в Минске прошел самый долгий саммит в «нормандском формате» — встреча длилась 17 часов. Ее итогом стало подписание Минского соглашения. Документ, в частности, предусматривал немедленное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, учет особого статуса ДНР и ЛНР, амнистию для всех задержанных и прекращение их преследования, обмен пленными, восстановление социально-экономических связей ДНР и ЛНР с остальными территориями Украины.

2 октября 2015 года «нормандская четверка» снова встретилась в Париже. Саммиту предшествовали многочисленные телефонные переговоры и встречи на уровне глав МИДов. В ходе встречи главы стран-участниц обсудили ход исполнения Минских соглашений, приняли решение об отводе вооружений калибра более 100 мм обеими сторонами конфликта на Донбассе на 15 км от линии разграничения и согласовали «формулу Штайнмайера» — план мер по обеспечению особого статуса ДНР и ЛНР и проведению там досрочных выборов с учетом украинского законодательства.

19 октября 2016 года во время очередной встречи лидеры «нормандской четверки» подтвердили важность рамочного соглашения о разведении сил и средств в Станице Луганской, селах Петровском и Золотом, принятого контактной группой в сентябре того же года. Подтверждение получила и «формула Штайнмайера».

29 марта 2018 года главы государств «нормандского формата» выпустили совместное заявление, поддержав «пасхальное перемирие» в Донбассе и подчеркнув важность исполнения Минских соглашений.