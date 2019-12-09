Переговоры «нормандской четверки» Онлайн-трансляция: Путин остался доволен встречей с Зеленским, но, по информации “Ъ”, дальнейшее разведение в Донбассе согласовать не удалось

В Париже сегодня впервые с 2016 года проходит саммит в «нормандском формате». В нем участвуют лидеры России, Украины, Германии и Франции — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон. Стороны за закрытыми дверями обсудили конфликт на востоке Украины и выполнение минских соглашений, встреча продлилась более двух часов. Затем прошли первые двусторонние переговоры президентов Путина и Зеленского, они продлились около полутора часов. По информации “Ъ”, сторонам не удалось договориться о разведении сил в Донбассе.

23:10. На саммите «нормандской четверки» в Париже не удалось согласовать дальнейшее разведение сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения. Причиной этого, по информации “Ъ”, стала позиция Киева, чьи представители заявили, что не сумеют обеспечить отвод своих военных.

Получить комментарии сторон “Ъ” пока не удалось.

По данным “Ъ”, помощники лидеров стран «нормандской четверки» до парижской встречи согласовали разведение по всей линии соприкосновения. Пока силы разведены на трех участках, называемых пилотными – в Станице Луганская, Золотом и Петровском.

23:07. Путин на вопрос о том, как прошла его встреча с Зеленским: хорошо, по-деловому.

23:06. Переговоры Путина и Зеленского завершились.

22:34. Переговоры лидеров «нормандской четверки» возобновятся за ужином, сообщает Елисейский дворец.

22:16. После двусторонней встречи Путина и Зеленского возобновятся переговоры в четырехстороннем формате, передает «Интерфакс» сообщение Офиса президента Украины.

22:14. Владимир Путин и Владимир Зеленский обсуждают совместную декларацию, сообщили журналистам в пресс-службе Елисейского дворца: «Да, дискуссии идут по совместной декларации».

22:00. Протокол отводил на встречу Путина и Зеленского около 45 минут, однако, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

Как передают российские информагентства, с российской стороны во встрече участвуют Александр Новак, Алексей Миллер, Владислав Сурков, Юрий Ушаков, Сергей Лавров и Дмитрий Песков.

21:51. В Париже началась первая двусторонняя встреча президентов Путина и Зеленского.

21:41. Переговоры «нормандской четверки» завершились, сообщает Елисейский дворец. Встреча продлилась более двух часов.

Слева направо: президент Франции Эмманюэль Макрон, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом переговоров Фото: Thibault Camus / AP

21:33. Украинские силовики открыли огонь в Донбассе после начала встречи в Париже, заявили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

21:11. Как сообщил замглавы Офиса президента Украины, «настрой за столом переговоров лидеров "нормандской четверки" достаточно рабочий».

21:07. «Продолжается дискуссия вокруг ранее подготовленного проекта совместного документа. Обсуждаются текущие вопросы»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

21:00. На данный момент главы государств обсуждают проект итогового коммюнике, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на замглавы Офиса президента Украины. Советники лидеров удалились, чтобы править некоторые из пунктов коммюнике, сказал источник в украинской делегации агентству «Интерфакс-Украина».

20:54. Тем временем в центре Киева продолжается оппозиционная акция «Высадка на Банковой»: демонстранты разбили возле офиса Владимира Зеленского палаточный лагерь. Чего протестующие хотят от президента и как проходит демонстрация — читайте в репортаже “Ъ”.

20:16. «Дорога была непростой, потому что в Париже большие пробки из-за местной забастовки, отдельные дороги хоть и перекрывали, но целиком остановить движение в столице было невозможно».

Собственный корреспондент “Ъ FM” в Париже Денис Стрелков о ситуации в городе: Париж просто парализован, все замерли в ожидании того, что будет. Как считают во французских СМИ, Эмманюэль Макрон должен был заниматься не большой международной политикой, а тем, что происходит в Париже, потому что та пенсионная реформа, которую представило его правительство, населению совсем не подходит. Именно из-за этого в городе не работает общественный транспорт и исторические пробки, которые, конечно, только усугубились из-за приезда Владимира Путина и других лидеров «нормандской четверки». Источник: “Ъ FM”

19:52. Как передает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников из Елисейского дворца, Эмманюэль Макрон предложил лидерам поужинать сразу после четырехсторонней встречи, то есть еще до пресс-конференции, которая таким образом отодвигается на еще более поздний срок, не говоря уже о двусторонней встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.

19:40. Путин и Зеленский перед началом переговоров обменялись рукопожатием, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На вопрос, будет ли ограничена по времени встреча президентов России и Украины, Песков ответил отрицательно.

Как готовился саммит «нормандской четверки» Читать далее

19:31. Как ожидается, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского произойдет уже после завершения четырехстороннего саммита, но до общей пресс-конференции.

19:25. Встреча лидеров «нормандской четверки» началась в Елисейском дворце в Париже.

До начала переговоров четырех лидеров прошел ряд двусторонних встреч. Владимир Путин встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, потом — с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Господин Макрон до этого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В состав российской делегации саммита вошли глава Минэнерго России Александр Новак, помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владислав Сурков, глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Источник “Ъ” в российских госструктурах, участвующий в переговорах с Украиной по урегулированию конфликта в Донбассе и занимавшийся подготовкой к саммиту, сказал, что позиция Москвы по поводу последовательности выполнения минских соглашений — жесткая. «Для них (украинской стороны.— “Ъ”) эта встреча политический акт, а для нас — рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать»,— отметил он.

Как встречались лидеры «нормандской четверки» Читать далее

Также на саммите ожидается первая встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. По словам господина Ушакова, она не будет ограничена по времени, и ее длительность будет зависеть от самих президентов. Главной темой встречи будет обсуждение минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке Украины.