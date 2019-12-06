Главные анонсы 6 декабря

В Сочи президент РФ Владимир Путин проведет встречу с руководителями более 20 немецких компаний. Там же пройдет встреча премьер-министров Белоруссии и России Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Италию, где встретится с главой МИД страны Луиджи Ди Майо и примет участие в конференции «Средиземноморье: Римский диалог».

В Вене пройдет министерское совещание Организации стран—экспортеров нефти и представителей государств, не входящих в картель (ОПЕК+). Также в австрийской столице пройдет заседание совместной комиссии по ядерной сделке на уровне заместителей министров иностранных дел при участии Ирана и стран «4+1» (РФ, Великобритания, Германия, Китай и Франция). О ситуации вокруг иранской ядерной сделки

В Санкт-Петербурге председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер встретится с главой австрийской нефтяной компании OMV AG Райнером Зеле. Кроме того, состоится заседание правления ПАО «Газпром», на котором, как ожидается, будут рассмотрены бюджет и инвестиционная программа компании на 2020 год, а также новая дивидендная политика

Кунцевский суд Москвы огласит приговор студенту НИУ ВШЭ Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму за ролики на YouTube. Прокурор попросил назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Тверской суд огласит приговор участникам несанкционированной акции 27 июля — Павлу Новикову и Никите Чирцову. Их обвиняют в применении насилия к полицейским. Прокуратура запросила для них 3 и 3,5 года колонии общего режима соответственно. Еще одному акции 27 июля — Владимиру Емельянову, который также обвиняется в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), приговор огласит Мещанский суд. Прокурор настаивает на четырех годах лишения свободы. О летних акциях протеста и уголовном преследовании их участников

Замоскворецкий районный суд в Москве возобновляет слушания уголовного дела в отношении Дмитрия Бученкова, обвиняемого в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в 2012 году. Дело рассматривается заочно, так как обвиняемый уехал в Литву, где получил политическое убежище.

В Лозанне (Швейцария) стартует олимпийский саммит. В нем примет участие президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Предполагается, что обсуждения будут сосредоточены на темах, представляющих интерес для олимпийского движения, в том числе на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Также на саммите планируется рассмотреть вопросы борьбы с допингом и защиты «чистых» спортсменов. О проблемах с допингом в России