Обвинение просит для фигуранта «московского дела» Емельянова 4 года колонии

Прокурор попросил приговорить фигуранта «московского дела» Владимира Емельянова к четырем годам колонии во время заседания в Мещанском районном суде Москвы, сообщает «Медиазона». Он обвиняется в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, на акции 27 июля господин Емельянов потянул за форму сотрудника Росгвардии, «лишив его свободы передвижения и причинив физическую боль».

Потерпевший по делу Максим Косов подтвердил, что Владимир Емельянов схватил его за бронежилет, но заявил, что не имеет к нему особых претензий, и попросил не наказывать его строго. Сам Владимир Емельянов говорил в ходе судебного разбирательства, что не хотел причинять боль росгвардейцу.

Напомним, летом в столице проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Правоохранители задержали более 2 тыс. человек, несколько участников летних протестов получили реальные сроки. 14 октября Следственный комитет России сообщил о четверых новых задержанных по подозрению в причинении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) во время несанкционированной акции 27 июля в Москве, среди них был и Владимир Емельянов.

О летних акциях протеста и уголовном преследовании их участников — в материалах “Ъ”.