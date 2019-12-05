Прокурор запросил для фигуранта «московского дела» Чирцова 3,5 года колонии

Прокурор запросил три с половиной года колонии общего режима для фигуранта «московского дела» Никиты Чирцова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому. Его адвокат сообщил, что господин Чирцов компенсировал полицейскому нанесенный вред.

«Вина подсудимого подтверждается протоколами осмотра видео, протоколами осмотра места происшествия, заключениями экспертизы и фотоматериалами»,— заявил прокурор (цитата по «РИА Новости»). В ходе заседания в Тверском суде Москвы Никита Чирцов попросил прощения и сказал, что его «в тот день захлестнули эмоции».

Его адвокат Александр Барков добавил, что Никита Чирцов внес на счет потерпевшего компенсацию за нанесенный вред. Источник ТАСС сообщил, что речь идет о 15 тыс. руб.

В свою очередь, сотрудник полиции Юрий Михайленок, который проходит потерпевшим по делу, отказался от предложенной компенсации. «Мне не нужна никакая компенсация! Я не давал никаких реквизитов. Человек в любом случае совершил преступление. Я за то, чтобы все было по закону. Как суд решит, так пусть все и будет»,— сказал он.

Напомним, Никиту Чирцова обвиняют в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Его задержали в Минске 28 августа, после чего выслали из страны.

Напомним, летом в Москве проходили протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Правоохранители задержали более 2 тыс. человек, несколько участников летних протестов получили реальные сроки. 14 октября Следственный комитет России сообщил о четверых новых задержанных по подозрению в причинении насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) во время несанкционированной акции 27 июля в Москве.

О летних акциях протеста и уголовном преследовании их участников — в материалах “Ъ”.