WADA, братцы, WADA

Российский допинговый кризис к концу года достиг своего пика. Обнародованные Всемирным антидопинговым агентством (WADA) рекомендации Комитета по соответствию (CRC) по итогам анализа базы данных Московской антидопинговой лаборатории могут вылиться в сильнейший удар по отечественному спорту. CRC предлагает исполкому WADA, который будет рассматривать «российский вопрос» 9 декабря, разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом не только на Олимпиаде в Токио будущим летом, но и на всех крупнейших соревнованиях в ближайшие четыре года. Допускаться на эти соревнования будут лишь спортсмены, не имеющие допингового бэкграунда. Кроме того, Россия потеряет право принимать некоторые значимые состязания. Международный олимпийский комитет (МОК), признав случившееся с базой данных манипуляциями, угрожающими «целостности» спортивного движения, возложил «исключительную ответственность» за случившееся на «российские власти».

России вернули нейтральный флаг

Всемирное антидопинговое агентство опубликовало документ, в котором содержатся детальные рекомендации его Комитета по соответствию, предназначенные для рассмотрения на заседании 9 декабря в Париже исполкомом WADA. Они связаны с самой важной для отечественного спорта историей этого года — с обнаруженными WADA «несоответствиями» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории за 2012–2015 годы. Ее передача головной антидопинговой организации была «критическим» условием восстановления полноценного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу в конце 2015 года. С санкций в его отношении, по сути, начался допинговый кризис, который уже нанес отечественному спорту колоссальный ущерб: Россия не смогла провести ряд международных турниров, а на двух подряд Олимпиадах — летней в Рио-де-Жанейро в 2016 году и зимней в Пхёнчхане в 2018-м — не смогла выступить в оптимальном составе (на корейской еще и под национальным флагом) и недобрала медалей. Завершенная в январе передача базы данных Московской антидопинговой лаборатории приравнивалась к окончанию кризиса. Однако в сентябре WADA снова запустило процедуру лишения РУСАДА признания из-за найденных в базе «несоответствий». А еще на прошлой неделе агентство проинформировало, что CRC рекомендовал на парижском исполкоме утвердить новую дисквалификацию российского антидопингового органа, что, по его мнению, должно повлечь «серьезные последствия» и для всей спортивной отрасли России.

В документе, опубликованном WADA, достаточно подробно указывается на то, в чем заключались «несоответствия». Из него следует, что база данных не была «ни полной, ни аутентичной». В отчете отмечается, что из той копии, что была получена WADA в январе, исчезли «сотни» данных, которые находятся в копии, переданной агентству осведомителем в 2017 году, а некоторые файлы были «уничтожены или изменены».

CRC подчеркивает, что некоторые данные о положительных допинг-пробах были устранены из базы в 2016 и 2017 годах — вскоре после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, переехавший в США, дал показания о якобы существовавшей в России «государственной системе» поощрения допинговых нарушений.

Но некоторые изменения относятся к декабрю 2018-го и январю 2019 года, то есть они произошли уже после затребования исполкомом WADA экстренной передачи базы. CRC подчеркивает, что анализ свидетельствует о попытках скрыть такого рода манипуляции, например, путем фальшивой датировки файлов и удаления даже команд, применявшихся для выполнения «манипуляций».

Комитет по соответствию также не сомневается, что в период с 25 ноября по 10 января (с момента санкционирования передачи базы данных до ее реализации) «кто-то в Московской антидопинговой лаборатории» «сфабриковал улики», поддерживающие «аргумент российских властей» насчет того, что фальсификациями занимался Григорий Родченков и «двое его сообщников» с целью «вымогательства денег» у спортсменов. Также этот человек удалил из базы данных доказательства вовлеченности в сокрытие допинговых случаев с российскими атлетами в 2014 и 2015 годах другого сотрудника лаборатории, сейчас выступающего «важным свидетелем» российской стороны в «нескольких делах». CRC называет все это «исключительно серьезным случаем» нарушения принципов соответствия.

Основная часть документа посвящена тем санкциям, которые Комитет по соответствию выносит на рассмотрение исполкома. И они не исчерпываются мерами в отношении РУСАДА (в WADA особо отметили, что не имеют претензий к его работе, тем не менее, предписав компенсировать расходы, понесенные на расследование нынешнего дела, и заплатить штраф в размере до $100 тыс.). CRC в своих рекомендациях использовал практически все возможности, которые достались WADA по новому Международному стандарту по соответствию Всемирному антидопинговому кодексу, вступившему в силу в прошлом году.

Наиболее заметное из последствий касается формата выступления российских спортсменов на так называемых главных международных соревнованиях. Это соревнования, проводящиеся под эгидой МОК или входящих в него спортивных федераций.

Таким образом, в перечень точно входят Олимпийские игры и чемпионаты мира, но, возможно, WADA включает в них и другие турниры: формулировка чересчур расплывчатая.

Ранее предполагалось, что риски, возникшие из-за базы данных Московской антидопинговой лаборатории, сводятся прежде всего к ближайшей Олимпиаде — летом будущего года в Токио. Однако все оказалось гораздо хуже. CRC считает, что в нейтральном статусе российские спортсмены должны выступать на всех «главных» соревнованиях в ближайшие четыре года. На этот период, помимо летней Олимпиады в Токио, приходятся зимняя в Пекине, а также еще целый ряд значимых состязаний, например чемпионат мира по футболу в Катаре — он, как и пекинские Олимпийские игры, состоится в 2022 году.

CRC поясняет, что российские спортсмены смогут участвовать в них, только если смогут продемонстрировать «полную непричастность» к нарушению антидопингового регламента. В понятие «непричастность» входит отсутствие как явного, так и неявного — в виде, скажем, упоминания в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена — допингового бэкграунда. Имплементация этого принципа способна привести к серьезным потерям в олимпийской сборной России. В той, что должна отправиться в Токио, есть спортсмены, пережившие в карьере дисквалификации, к примеру, ярчайшая звезда отечественного плавания Юлия Ефимова. Но, напомним, перед Олимпиадой в Пхёнчхане, согласно таким же установкам, была отсеяна большая часть российских лидеров, включая тех, кто никогда с такого рода ЧП не ассоциировался. А государственным чиновникам, представляющим Россию, рекомендуется вообще запретить посещение международных соревнований и работать в спортивных структурах, подписавших Всемирный антидопинговый кодекс.

Сопоставимый по масштабу урон России может нанести другой рекомендуемый Комитетом по соответствию запрет — проводить или претендовать на проведение «главных» соревнований.

CRC поясняет, что речь идет в том числе о тех соревнованиях, которые стране уже достались, но с оговоркой — за исключением ситуаций, когда отнять турнир невозможно «с юридической и практической точек зрения».

В обозначенный CRC «санкционный» период Россия должна принять сразу несколько очень заметных спортивных мероприятий. Это, в частности, чемпионат Европы по футболу следующим летом, одним из городов-хозяев которого был выбран Санкт-Петербург, финал футбольной Лиги чемпионов 2021 года в том же Санкт-Петербурге, чемпионат мира по волейболу в 2022 году, чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге и зимняя Универсиада в Екатеринбурге в 2023-м. Трактовки Комитета по соответствию делают их судьбу непонятной. Правда, ряд источников, например агентства AFP, проинформировали, что чемпионат Европы по футболу «исключен» из черного списка WADA, а президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заверил «РИА Новости» в том, что «IIHF будет придерживаться того, что все старты», отданные России, «пройдут так, как и было запланировано».

До встречи в арбитраже

Рекомендации Комитета по соответствию WADA, разумеется, вызывали бурную реакцию представителей российской спортивной отрасли. По их поводу высказались десятки функционеров и тренеров, представляющих разные виды спорта и разные организации. Употребляли они, характеризуя предлагаемые санкции, похожие определения: «возмутительные», «несправедливые», «чрезмерные».

Министр спорта РФ Павел Колобков был чуть более сдержанным в оценках, отметив, что видит в рекомендациях CRC «определенные противоречия». В своем заявлении он напомнил о разработанной в 2015 году совместно с Советом Европы «дорожной карте» по восстановлению РУСАДА. По мнению министра, все требования, которые выдвинуло при ее формировании WADA, были выполнены, включая требование о передаче базы данных Московской антидопинговой лаборатории. При этом Павел Колобков подчеркнул, «с начала 2018 года лаборатория не подчиняется Минспорту ни финансово, ни организационно», а «сотрудники министерства не имеют доступа в лабораторию».

Между тем именно на «российские власти» как на основных виновников случившегося указал Международный олимпийский комитет. В его заявлении «манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории перед передачей их в WADA» приравниваются к «атаке на целостность всего спорта» и «ущербу, нанесенному спортивному движению по всему миру». МОК не скрывает, что «поддерживает самые жесткие санкции в отношении всех ответственных за манипуляции», но на «власти», то есть, видимо, Минспорт РФ в том числе, возлагает «исключительную» ответственность, одновременно выводя из-под удара другую ключевую в структуре управления российским спортом организацию. «Спортивное движение не участвовало ни в одной из этих манипуляций, и в отчете не указывается на какое-либо нарушение со стороны спортивного движения, в частности Олимпийского комитета России и его членов»,— говорится в заявлении МОК.

Позиция МОК в отношении предложенных CRC санкций выглядит острожной. Он лишь заметил, что они «нуждаются в оценке», а еще «должны соответствовать правилам естественной справедливости и уважать права человека».

Но в целом его риторику можно считать добавляющей оптимизма тем, кто будет руководить подготовкой российской команды к Олимпийским играм и кого МОК не считает ответственными за ЧП с данными Московской антидопинговой лаборатории. Президент ОКР Станислав Поздняков и не скрывал в интервью “Ъ”, что связывает надежды на в целом благополучный исход истории с тем, что глава ключевой спортивной структуры Томас Бах и некоторые его коллеги в последнее время настаивали на том, чтобы из-за чужих просчетов не страдали «чистые» спортсмены.

В любом случае история с санкциями в отношении российского спорта далека от завершения. Она не закончится даже 9 декабря на парижском заседании исполкома WADA, который теоретически может смягчить предлагаемые санкции. После утверждения окончательного варианта у российской стороны будет три недели на то, чтобы объявить о согласии с вердиктом. Если она с ним не согласится, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), который в трехмесячный срок вынесет свое решение.

Павел Колобков дал понять, что готов к продолжению борьбы за снятие санкций в юридической плоскости. Министр уверен, что российские эксперты «найдут достаточно аргументов, чтобы ответить на многие вопросы». Впрочем, у экспертов, встречавшихся незадолго до вынесения Комитетом по соответствию жестких рекомендаций с представителями WADA, в тот раз сколько-нибудь убедительных аргументов, чтобы отстоять теорию «технических нюансов», опровергающую версию «манипуляций», не нашлось.

Алексей Доспехов