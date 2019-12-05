«Росатом» отдаляется от Ирана

Топливная компания «Росатома» АО ТВЭЛ приостановила модификацию газовых центрифуг для производства медицинских изотопов на иранском заводе в Фордо. После выхода США из ядерной сделки иранские власти вновь стали обогащать уран на заводе в Фордо, что по техническим причинам «несовместимо» с работой ТВЭЛ, заявили в компании. «Росатом» решил покинуть проект из-за риска американских санкций, полагают эксперты, чтобы не ставить под угрозу зарубежные проекты. В российском МИДе уже заявили, что России нужно проанализировать влияние санкций США, которые могут быть наложены на завод 15 декабря.

ТВЭЛ (топливная компания «Росатома») после трех лет работы приостановила проект по перепрофилированию иранского обогатительного завода в Фордо, сообщила российская компания 5 декабря. ТВЭЛ в 2017 году занялась модификацией двух каскадов газовых центрифуг «Фордо» на производство стабильных изотопов (используются в медицине). Однако 6 ноября Иран возобновил обогащение урана на двух каскадах газовых центрифуг, они находятся в том же зале, что и каскады для производства медицинских изотопов. Это «делает технологически невозможной дальнейшую реализацию проекта ТВЭЛ», говорится в заявлении компании.

Чтобы возобновить работу, необходимо остановить и демонтировать каскады, на которых происходит обогащение урана, и произвести «тщательную очистку помещения и оборудования».

Иран проинформирован о приостановке работ, указано в сообщении. Компания дополнительно не комментируют опубликованное заявление, сообщил “Ъ” представитель ТВЭЛ.

Завод «Фордо» по обогащению урана расположен в 150 км от Тегерана. Согласно совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, в нем определены шаги по ограничению Ираном своей ядерной программы в обмен на снятие санкций), предприятие «Фордо» 15 лет не должно заниматься обогащением урана. Предполагалось, что российские специалисты запустят на заводе производство медицинских изотопов. ТВЭЛ в рамках СВПД занимался модификацией каскадов газовых центрифуг для производства стабильных изотопов теллура и ксенона.

Эксперт по атомной энергетике Александр Уваров полагает, что основная причина выхода ТВЭЛ из проекта по модернизации «Фордо» — риски американских санкций.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения и вновь накладывают санкции на Иран. Изначально завод в Фордо не попал под ограничения, но после объявления Тегерана о возобновлении работ по обогащению урана США анонсировали введение санкций с 15 декабря.

Россия не отказывается от проекта по перепрофилированию в Фордо, заявил вечером 5 декабря замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, но Москве нужно проанализировать ситуацию в связи с возможными санкциями.

У «Росатома» множество проектов за границей, говорит господин Уваров, поэтому компания не хочет рисковать. По данным годового отчета, выручка ТВЭЛ в 2018 году составила 163,17 млрд руб., чистая прибыль — 49,2 млрд руб. В 2018 году ТВЭЛ занимала 17% глобального рынка фабрикации ядерного топлива. 41% выручки от продажи ядерного топлива пришелся на потребителей Европы, 9% — на потребителей Азии, остальные 50% — на Россию. Выручка от экспортных поставок в 2018 году составила $961 млн. На конец 2018 года «Росатом» сотрудничал с 70 странами.

Полина Смертина