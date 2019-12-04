Обвинение попросило 3 года колонии для фигуранта «московского дела» Новикова

Прокуратура попросила суд приговорить фигуранта «московского дела» Павла Новикова к 3 годам колонии общего режима. Он обвиняется в применении насилия к полицейскому на несанкционироованной акции 27 июля в Москве. По версии следствия, задержанный ударил полицейского пластиковой бутылкой по шлему. Ранее господин Новиков признал вину.

«Прошу признать Новикова виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде трех лишения свободы в колонии общего режима»,— обратился прокурор к судье (цитата по «Интерфаксу»). Суд огласит приговор 6 декабря.

Напомним, 32-летний Павел Новиков был задержан 29 октября, два месяца спустя после несанкционированной июльской акции протеста. 18 ноября Тверской районный суд Москвы начал рассмотрение дела. Свою вину господин Новиков признал «в полном объеме».

О летних акциях протеста и уголовном преследовании их участников — в материалах “Ъ”.