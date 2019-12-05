FT: Кремль требовал от «Яндекса» контроля над компанией

«Яндексу» в ходе переговоров с администрацией президента (АП) удалось значительно смягчить условия по требованиям к корпорации, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники. По данным британского издания, Кремль первоначально требовал контроля над компанией и права вето на весь совет директоров «Яндекса».

Переговоры велись при участии первого заместителя главы АП Сергея Кириенко. FT утверждает, что он отказался от идеи выдвигать в совет директоров главу «Газпрома» Алексея Миллера и главу «Газпром нефти» Александра Дюкова. Господин Кириенко якобы обещал автономию Фонду общественных интересов, который получит «золотую акцию» «Яндекса». Обсуждалось, чтобы Кремль согласовывал претендентов на места в совет директоров фонда.

Фонд общественных интересов сможет выдвигать двух из 12 директоров в совет директоров и сможет блокировать консолидацию 10% и более акций в одних руках. При этом фонд не сможет влиять на стратегическую, операционную и экономическую деятельность корпорации.

По данным FT, Кремль убедили, что «Яндекс» — это не угроза и не механизм, благодаря которому кто-то сможет «атаковать интересы государства».

В пресс-службе «Яндекса» сказали Forbes, что обсуждения по поводу корпоративного управления компанией проводились со многими сторонами и организациями, в том числе с государственными. В компании не подтвердили и не опровергли информацию о ведении переговоров лично с Сергеем Кириенко.

Сначала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицал согласование корпоративных изменений «Яндекса» с Кремлем, но после этого подтвердил, что изменения «обсуждались». Президент Владимир Путин 26 ноября рассказал, что встречался с руководителями и основными акционерами компании. Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож сообщал, что представители компании обсуждали будущие изменения в структуре управления с сотрудниками администрации президента и правительства.

Напомним, изменения в структуре компании потребовались из-за законопроекта о значимых сайтах, который предполагал запрет иностранцам владеть 20% такой компании. Впоследствии документ отозвали для доработки.

Сегодня, 5 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев на пресс-конференции рассказал, что лично собирал совещание «чтобы сделать сбалансированный законопроект, который позволит и государственные интересы учесть». «"Яндекс" у нас один»,— констатировал премьер.

Подробнее об изменениях в компании — в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».