Волож обсуждал с Кремлем изменения в «Яндексе»

«Яндекс» обсуждал запланированные изменения в своей структуре управления с сотрудниками администрации президента России и чиновниками правительства, сообщили «Ведомости» со ссылкой на заявление гендиректора компании Аркадия Воложа на конференц-колле с инвесторами. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «Яндекс» не согласовывал с Кремлем корпоративные изменения.

Господин Волож, по данным издания, отказался раскрыть, с кем именно «Яндекс» вел обсуждения. «Мы верим, что получили широкую поддержку со стороны государства»,— сообщил он инвесторам.

После сообщений об изменении структуры управления акции «Яндекса» продолжают рост. Ранее они обновили максимум за два месяца на Московской бирже. По состоянию на 18:50 стоимость бумаг поднялась на 11,28% до 2523,4 за акцию.

Напомним, в понедельник «Яндекс» объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в структуре корпоративного управления. В структуре будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).

Подробнее об изменениях в компании — в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».