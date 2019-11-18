Песков: «Яндекс» не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем

Изменение структуры управления «Яндекса» не было согласовано с Кремлем, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ни о каком согласовании с Кремлем речи идти не может. Это корпоративные дела, здесь не требуется никакого согласования с Кремлем»,— сказал господин Песков.

Отвечая на вопрос “Ъ FM” о том, можно ли применять новую структуру управления «Яндексом» к другим важным интернет-компаниям, пресс-секретарь главы государства сказал, что этот вопрос следует отдать на откуп самим компаниям. «Мы не можем вмешиваться. Тем более, "Яндексу" еще предстоит это обсудить на совете директоров»,— сказал он.

В понедельник «Яндекс» объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в структуре корпоративного управления. В структуре будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).

Подробнее об изменениях в компании — в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».