Путин сообщил о недавней встрече с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин заявил, что встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса» пару дней назад. Напомним, 18 ноября «Яндекс» объявил об изменениях в структуре корпоративного управления.

«Вот я только что, недавно встречался с руководителями и основными акционерами ''Яндекса''. Вот буквально два дня назад»,— сказал господин Путин в ходе телемоста с участниками форума «Проектория» (цитата по «РИА Новости»). По словам президента, у «Яндекса» есть интересные, масштабные проекты вместе с иностранными партнерами. Он отметил, что в других странах развиты технологии, налажено производство и есть хорошие специалисты, но нет такой математической школы, как в России. «Это наше конкурентное преимущество, и надо это развивать»,— отметил президент.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что «Яндекс» обсуждал корпоративные изменения с Кремлем «соответствующими подразделениями» Кремля. До этого гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож в ходе конференц-колла с инвесторами компании заявил, что «Яндекс» обсуждал будущие изменения в структуре управления компании с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства. При этом он не указал, с кем именно компания вела обсуждения.

Напомним, 18 ноября «Яндекс» объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в структуре корпоративного управления. Тогда стало известно, что в структуре будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежавшую Сбербанку «золотую акцию». Сбербанк ее продал по цене приобретения — €1.

Подробнее об изменениях в компании — в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».

О том, как это сказалось на акциях компании,— в материале “Ъ” «"Яндекс" успокоил инвесторов».